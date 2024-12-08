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Kahramanmaraş'ta Fidanlar Toprakla Buluşturuldu: Adalet Hatıra Ormanı Kuruldu

Kahramanmaraş'ta depremlerin merkez üssünde oluşturulan Adalet Hatıra Ormanı ile doğaya ve adalete destek verildi.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 13:48
Kahramanmaraş'ta Fidanlar Toprakla Buluşturuldu: Adalet Hatıra Ormanı Kuruldu

Kahramanmaraş'ta Fidanlar Toprakla Buluşturuldu

6 Şubat 2023 tarihinde "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "Adalet kök saldı, Türkiye nefes aldı" sloganlı fidan dikim kampanyası büyük ilgi gördü.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Pazarcık Orman İşletme Şefliği işbirliğiyle Yolboyu Mahallesi'nde oluşturulan Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı Hatıra Ormanı'nda fıstık çamı, sedir ve mavi serviden oluşan fidanlar toprakla buluşturuldu.

Pazarcık Kaymakamı'ndan Önemli Mesaj

Pazarcık Kaymakamı Muhammed Kaya, programda yaptığı konuşmada, oluşturulan hatıra ormanının sadece bir ağaçlandırma projesi olmadığını, aynı zamanda gelecek nesillere önemli bir mesaj taşıdığını vurguladı.

Kaya, "Adaletin, yeşerdiği her yerde yaşamı güzelleştirdiğini" belirterek, "Bugün burada yaptığımız her şey, çocuklarımıza daha yeşil, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için. Bu fidanlar büyüdükçe hem doğaya hem de adalete olan bağlılığımızı simgeleyecek." şeklinde konuştu.

Başsavcı Özkaynak: Adaletin Simbolu Olacak

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcısı Gürkan Özkaynak, depremlerin merkez üssünde fidanları toprakla buluşturmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi. "Yarın kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz!" düsturuyla hareket ettiklerini aktaran Özkaynak, "Adalet, sadece bir ideal değil emekle, sabırla ve sevgiyle büyütülmesi gereken bir yaşam biçimidir." dedi.

Özkaynak, 6 Şubat'ta yaşanan felaketin izlerini silmek, bölgede yeniden dirilişin ve adaletin simgesini oluşturmak adına yürütülen proje ile doğanın korunmasına ve toplumsal dayanışmaya da dikkat çekmeye çalıştıklarını vurguladı.

Etkinliğe Katılım Yoğundu

Etkinliğe, Hakimler Savcılar Kurulu Başmüfettişleri Mehmet Duran Yılmaz, Rıfat Özkan, Malik Daşdan, Faruk Dengeşik, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer ve diğer ilgililer katıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın...

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığının "Adalet kök saldı, Türkiye nefes aldı" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında hatıra ormanı oluşturuldu. Etkinliğe, Pazarcık Kaymakamı Muhammed Kaya, Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer ve ilgililer katıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın...

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığının "Adalet kök saldı, Türkiye nefes aldı" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında hatıra ormanı oluşturuldu. Etkinliğe, Pazarcık Kaymakamı Muhammed Kaya, Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer ve ilgililer katıldı.

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