Kahramanmaraş'ta firari hükümlü yakalandı — 10 yıl 6 ay 22 gün hapis

Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.G'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 16:17
Kahramanmaraş'ta firari hükümlü yakalandı — 10 yıl 6 ay 22 gün hapis

Kahramanmaraş'ta firari hükümlü yakalandı — 10 yıl 6 ay 22 gün hapis

Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar sonucu firari hükümlüyü ele geçirdi.

Operasyon ve suçlamalar

Ekipler tarafından yakalanan kişinin "kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hüküm giydiği belirlendi.

E.G'nin hakkında 10 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Sulh ve ceza işlemleri

Yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ilgili cezaevine teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Zaferi 104. Yılında Polatlı'da Anıldı
2
Ünye'de Radar Aracına Çarpan Otomobil: 2 Yaralı
3
Kayseri'de Otobüste 1 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
4
Trabzon Arsin'de Tır, Kamyon ve Minibüs Kazası: 14 Yaralı
5
Sivas'ta ayı saldırısı: 57 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı
6
Bakan Yusuf Tekin, mektupla davet eden Atatürk İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti
7
Adıyaman Besni'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Öldü

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye