Kahramanmaraş'ta firari hükümlü yakalandı — 10 yıl 6 ay 22 gün hapis

Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar sonucu firari hükümlüyü ele geçirdi.

Operasyon ve suçlamalar

Ekipler tarafından yakalanan kişinin "kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hüküm giydiği belirlendi.

E.G'nin hakkında 10 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Sulh ve ceza işlemleri

Yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ilgili cezaevine teslim edildi.