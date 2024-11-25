Kahramanmaraş'ta Fırtına Nedeniyle Elektrik Kabloları Yolu Kapatıyor

Kahramanmaraş’ta Fırtınanın Olumsuz Etkileri

Kahramanmaraş’ta etkili olan fırtına, yüksek gerilim hatlarının kopmasına ve yola düşmesine neden oldu. Bu durum, Kayseri Çevre Yolu’nun çift yönlü olarak trafiğe kapatılmasına yol açtı.

Olayın Detayları

Ağcalı ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) kavşakları arasındaki yüksek gerilim hatlarının yola düşmesi sonucu, trafik akışı durduruldu. Elektrik dağıtım şirketinin personelleri, düşen hatların güvenli bir şekilde kaldırılması amacıyla hızla çalışmalara başladı.

Trafik Önlemleri

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu iki kavşağın girişlerini kapsayan Kayseri Çevre Yolu’nda güvenlik önlemleri alarak trafiği kapattı. Yolun onarım ve temizleme çalışmaları tamamlandıktan sonra, yolların tekrar ulaşıma açılması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.