Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kahramanmaraş'ta Gazze İçin Hayır Kermesi

Kahramanmaraş'ta geleneksel fuar kapsamında Gazze yararına kermes düzenlendi, Gelirler Gazze'ye aktarılacak.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 19:25
Kahramanmaraş'ta Gazze İçin Hayır Kermesi

Kahramanmaraş'ta Gazze İçin Kermes Açıldı

Kahramanmaraş Geleneksel Uluslararası Ağustos Fuarı'nda, Gazze'ye destek olmak amacıyla bir kermes düzenlendi. Kermes, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde "Gazze Yararına Hayır Çarşısı" adıyla açılmıştır. Burada satılan ürünlerin gelirleri, Gazze'ye ulaştırılacak.

İnsani Yardım Vakfı Farkındalık Yaratıyor

İHH İnsani Yardım Vakfı Kahramanmaraş Şube Başkanı Yusuf Bülbül, fuarın uzun bir aradan sonra tekrar düzenlenmesi ile birlikte dernek olarak burada yer aldıklarını belirtti. Bülbül, Filistin ve Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

Bülbül, "Bu fuarda Gazze duyarlılığını artırmak amacıyla nöbet başlatıyoruz. Kahramanmaraş Platformu'na bağlı sivil toplum kuruluşları 22 gün boyunca bu etkinlikte yer alacak. İHH olarak açtığımız hayır çarşısında, hanım kollarımız kendi ürettikleri ürünleri satarak elde edilen geliri Gazze'ye bağışlayacaklar." dedi.

Etkinlikler ile Farkındalık Artırılacak

Kahramanmaraş Platformu Başkanı Süleyman Erayman da etkinliklerin fuar süresince devam edeceğini belirtti. Erayman, "Fuarda şiir dinletileri, konuşmalar ve diğer çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Amacımız, İsrail'in yaptığı zulmü kamuoyuna duyurmak ve bu konudaki toplumsal hassasiyeti artırmak." diye konuştu.

Erayman, Büyükşehir Belediyesine de kendilerine sağladığı destek için teşekkür etti.

Kahramanmaraş Geleneksel Uluslararası Ağustos Fuarı'nda, Gazze yararına kermes açıldı....

Kahramanmaraş Geleneksel Uluslararası Ağustos Fuarı'nda, Gazze yararına kermes açıldı. Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde açılan "Gazze Yararına Hayır Çarşısı"nda satılan ürünlerden elde edilecek gelir Gazze'ye gönderilecek.

Kahramanmaraş Geleneksel Uluslararası Ağustos Fuarı'nda, Gazze yararına kermes açıldı....

Kahramanmaraş Geleneksel Uluslararası Ağustos Fuarı'nda, Gazze yararına kermes açıldı. Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde açılan "Gazze Yararına Hayır Çarşısı"nda satılan ürünlerden elde edilecek gelir Gazze'ye gönderilecek.

Kahramanmaraş Geleneksel Uluslararası Ağustos Fuarı'nda, Gazze yararına kermes açıldı....

Kahramanmaraş Geleneksel Uluslararası Ağustos Fuarı'nda, Gazze yararına kermes açıldı. Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde açılan "Gazze Yararına Hayır Çarşısı"nda satılan ürünlerden elde edilecek gelir Gazze'ye gönderilecek.

Kahramanmaraş Geleneksel Uluslararası Ağustos Fuarı'nda, Gazze yararına kermes açıldı....

Kahramanmaraş Geleneksel Uluslararası Ağustos Fuarı'nda, Gazze yararına kermes açıldı. Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde açılan "Gazze Yararına Hayır Çarşısı"nda satılan ürünlerden elde edilecek gelir Gazze'ye gönderilecek.

İLGİLİ HABERLER

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı