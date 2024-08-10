Kahramanmaraş'ta Gazze İçin Hayır Kermesi

Kahramanmaraş'ta Gazze İçin Kermes Açıldı

Kahramanmaraş Geleneksel Uluslararası Ağustos Fuarı'nda, Gazze'ye destek olmak amacıyla bir kermes düzenlendi. Kermes, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde "Gazze Yararına Hayır Çarşısı" adıyla açılmıştır. Burada satılan ürünlerin gelirleri, Gazze'ye ulaştırılacak.

İnsani Yardım Vakfı Farkındalık Yaratıyor

İHH İnsani Yardım Vakfı Kahramanmaraş Şube Başkanı Yusuf Bülbül, fuarın uzun bir aradan sonra tekrar düzenlenmesi ile birlikte dernek olarak burada yer aldıklarını belirtti. Bülbül, Filistin ve Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

Bülbül, "Bu fuarda Gazze duyarlılığını artırmak amacıyla nöbet başlatıyoruz. Kahramanmaraş Platformu'na bağlı sivil toplum kuruluşları 22 gün boyunca bu etkinlikte yer alacak. İHH olarak açtığımız hayır çarşısında, hanım kollarımız kendi ürettikleri ürünleri satarak elde edilen geliri Gazze'ye bağışlayacaklar." dedi.

Etkinlikler ile Farkındalık Artırılacak

Kahramanmaraş Platformu Başkanı Süleyman Erayman da etkinliklerin fuar süresince devam edeceğini belirtti. Erayman, "Fuarda şiir dinletileri, konuşmalar ve diğer çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Amacımız, İsrail'in yaptığı zulmü kamuoyuna duyurmak ve bu konudaki toplumsal hassasiyeti artırmak." diye konuştu.

Erayman, Büyükşehir Belediyesine de kendilerine sağladığı destek için teşekkür etti.

Kahramanmaraş Geleneksel Uluslararası Ağustos Fuarı'nda, Gazze yararına kermes açıldı. Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde açılan "Gazze Yararına Hayır Çarşısı"nda satılan ürünlerden elde edilecek gelir Gazze'ye gönderilecek.

Kahramanmaraş Geleneksel Uluslararası Ağustos Fuarı'nda, Gazze yararına kermes açıldı. Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde açılan "Gazze Yararına Hayır Çarşısı"nda satılan ürünlerden elde edilecek gelir Gazze'ye gönderilecek.

Kahramanmaraş Geleneksel Uluslararası Ağustos Fuarı'nda, Gazze yararına kermes açıldı. Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde açılan "Gazze Yararına Hayır Çarşısı"nda satılan ürünlerden elde edilecek gelir Gazze'ye gönderilecek.

Kahramanmaraş Geleneksel Uluslararası Ağustos Fuarı'nda, Gazze yararına kermes açıldı. Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde açılan "Gazze Yararına Hayır Çarşısı"nda satılan ürünlerden elde edilecek gelir Gazze'ye gönderilecek.