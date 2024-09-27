Kahramanmaraş'ta Gölette Boğulma Olayı

Kahramanmaraş'ta Trajik Boğulma Olayı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, pazar günü öğle saatlerinde bir genç gölette boğuldu. Olay, Ayşepınarı Mahallesi'nde bulunan bir gölette gerçekleşti.

Piknikte Trajik Kaza

Arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmaya giden 24 yaşındaki Rıdvan Yaşar, eğlence amacıyla suya girdi. Bir süre sonra suyun altında kaybolduğunu fark eden arkadaşları, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Çok geçmeden olay yerine, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Dalgıçların yoğun çabaları sonucu göletten çıkarılan Yaşar'a sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Hayatını Kaybetti

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Rıdvan Yaşar'ın hayata döndürülemediği öğrenildi. Genç adamın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu üzücü olay, bölgedeki insanları derinden etkiledi ve gölet çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini gündeme getirdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gölete giren kişi boğuldu. Olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gölete giren kişi boğuldu. Olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gölete giren kişi boğuldu. Olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gölete giren kişi boğuldu. Olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.