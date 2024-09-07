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Kahramanmaraş'ta Gölette Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta 5 yaşındaki çocuk, gölette boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye sevk edilen çocuğun durumu ciddiyetini koruyor.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 18:01
Kahramanmaraş'ta Gölette Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta Gölette Boğulma Olayı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 5 yaşındaki H.İ.K, Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi içindeki gölete girerek boğulma tehlikesi yaşadı.

Aile Hızla Müdahale Etti

Olay anında, çocuğun ailesi H.İ.K'nın suya düştüğünü fark etti. Aile, hemen çocuğu sudan çıkartarak 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, çocuğu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, gölette boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede tedavi...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, gölette boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, gölette boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede tedavi...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, gölette boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, gölette boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede tedavi...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, gölette boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, gölette boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede tedavi...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, gölette boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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