Kahramanmaraş'ta İki Ayağını Kaybeden Gazi Güvercinlerle Hayata Tutundu

1996'da çatışmada iki ayağını kaybeden gazi Mehmet Orçan, Kahramanmaraş'ta güvercin sevgisiyle yaşam sevinci buldu.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:07
Kahramanmaraş'ta yaşayan 49 yaşındaki Gazi Mehmet Orçan, 1996 yılında Batman’ın Sason ilçesinde görev yaptığı 7. Jandarma Komando Tabur’unda operasyona giderken girdiği çatışmada iki ayağını kaybetti. Aynı operasyonda 27 terörist etkisiz hale getirilirken, Orçan mayına basarak yaralandı. Aradan geçen yıllara rağmen yaşama sevincini kaybetmeyen Orçan, bugün güvercin sevgisiyle hayata tutunuyor.

"Onlar bizim evladımız gibi"

Gazi Orçan, kuş beslemenin gönül işi, merak işi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Biz kuşlarımızın sağlığıyla, aşısıyla bire bir ilgileniriz. Onlar bizim evladımız gibidir. Uçması ayrı bir zevk, yavrulatması ayrı bir zevk. Eski kuşçular der ki; ‘Ben mezara, kuşlar pazara.’ Bizim için de öyle, bu merak ölene kadar devam eder. Kuşlarımızın gübreleri tamamen doğal. Biz bu gübreleri bağ ve bahçesi olan arkadaşlara veriyoruz. Onlar da doğal gübreyle meyve, sebze yetiştiriyor. Yani kuşçuluk aslında doğa dostu bir uğraş."

Güvercinler bana yeniden güç verdi

Terörle mücadelede yaralanmasının ardından güvercinlerin kendisi için adeta bir terapi olduğunu dile getiren Orçan, "Yaralandıktan sonra Ankara’dan Kahramanmaraş’a geldim. O süreçte bu kuşlar bana moral ve motivasyon verdi. Beni ayakta tuttu, güçlü tuttu. Onlar sayesinde o zor günleri daha sakin, daha güçlü geçirdim. Kuşçuluk güzel bir terapi. Ben bir işe başladığımda dört dörtlük yapmayı severim. Antrenmanlarımızı yaptık, emek verdik, başarı da geldi. Milli takıma seçildim, Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi gibi turnuvalarda dereceler elde ettik. Aynı disiplini şimdi güvercinlerimde sürdürüyorum. Bu merak çocukluktan geliyor. On yaşından beri içimde. Kuşçuluk insanı dinlendiriyor, huzur veriyor, hayata bağlayan bir sevgi" dedi.

