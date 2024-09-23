Kahramanmaraş'ta İki Kadın Darp İddiasıyla Gözaltına Alındı

Kahramanmaraş'ta Şok Olay

Kahramanmaraş'ta, bir şahsı darbetme iddiasıyla iki kadın emniyet birimleri tarafından gözaltına alındı. Olay, Andırın ilçesinde gerçekleşti ve sosyal medya üzerinden videolarla duyuruldu.

Valilikten Açıklama

Kahramanmaraş Valiliği, konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Valilik, N.Y. isimli şahsın darp edildiğine dair görüntülerin sosyal medyada yayımlandığını bildirdi.

Darp Raporu Alındı

N.Y., Andırın Devlet Hastanesi'nde tedavi edilerek darp raporu almış durumda. Yapılan açıklamaya göre, N.Y. kendisini darbeden M.G. ve S.G. isimli iki kişiden şikayetçi oldu.

Şahıslar Adliyeye Sevk Edildi

Darp olayına karışan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.