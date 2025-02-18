Kahramanmaraş'ta ING Türkiye ve TEV İş Birliğiyle Yeni Anaokulu Açıldı

Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen ING Türkiye ve Türk Eğitim Vakfı iş birliğiyle açılan yeni anaokulu, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 17:15
Kahramanmaraş'ta ING Türkiye ve TEV İş Birliğiyle Yeni Anaokulu Açıldı

Kahramanmaraş'ta Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin Yeni Bir Adım

Kahramanmaraş'ta, ING Türkiye ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle inşa edilen anaokulu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur gibi önemli isimlerin katılımıyla yapıldı.

Bölgenin Yeniden Kalkınmasına Katkı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından, bölgenin yeniden kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen anaokulu, yaklaşık 100 öğrenciye eğitim verecek. Törende konuşan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, okul öncesi eğitimin çocukların gelişiminde kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

ING Türkiye’nin Eğitim Misyonu

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, bugüne kadar 9 bin öğretmene ve 290 binden fazla öğrenciye ulaştıklarını belirterek, “Toplumsal yatırımlarımızda eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamayı öncelik olarak alıyoruz” dedi. Gökgöz, Türkiye’nin dört bir yanında eğitimde eşit şartlar sağlamak için projelere destek verdiklerini ifade etti.

Türk Eğitim Vakfı'nın Katkıları

Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş da depremin yaralarının hızla sarıldığını belirtti. Tekbaş, en önemli yatırımın insana yapılan yatırımdır diyerek, bu okulun açılışının bölge için büyük bir hizmet olduğunu vurguladı.

Protokol Üyeleri Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Açılış konuşmalarının ardından, Kahramanmaraş Valisi, ING Türkiye Genel Müdürü ve Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı plaket takdimi gerçekleştirdi. Protokol üyeleri, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

ING Türkiye'nin, Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle Kahramanmaraş'ta inşa ettiği anaokulu...

ING Türkiye'nin, Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle Kahramanmaraş'ta inşa ettiği anaokulu Kahramanmaraş'ta hizmete açıldı. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, açılış töreninde konuştu.

ING Türkiye'nin, Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle Kahramanmaraş'ta inşa ettiği anaokulu...

ING Türkiye'nin, Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle Kahramanmaraş'ta inşa ettiği anaokulu Kahramanmaraş'ta hizmete açıldı. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, açılış töreninde konuştu.

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