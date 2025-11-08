Kahramanmaraş'ta İşçi Minibüsü Takla Attı: 2 Ölü, 7 Yaralı

Kahramanmaraş'ta işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 7 yaralı

Kaza yeri ve araç bilgileri

Kahramanmaraş'ta, inşaat işçilerini taşıyan bir minibüsün takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Andırın-Göksun karayolu Değirmendere Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.H. idaresindeki 31 AJY 086 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı.

Müdahale ve soruşturma

Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, minibüste bulunan yabancı uyruklu 2 işçinin hayatını kaybettiğini ve 7 çalışanın yaralandığını tespit etti. Yaralılar Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer olayın nedenine ilişkin incelemeyi sürdürüyor.

