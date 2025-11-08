Kahramanmaraş'ta İşçi Minibüsü Takla Attı: 2 Ölü, 7 Yaralı

Kahramanmaraş’ta Andırın-Göksun karayolu Değirmendere Mahallesi sınırlarında işçileri taşıyan minibüsün takla atması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 20:37
Kahramanmaraş'ta İşçi Minibüsü Takla Attı: 2 Ölü, 7 Yaralı

Kahramanmaraş'ta işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 7 yaralı

Kaza yeri ve araç bilgileri

Kahramanmaraş'ta, inşaat işçilerini taşıyan bir minibüsün takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Andırın-Göksun karayolu Değirmendere Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.H. idaresindeki 31 AJY 086 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı.

Müdahale ve soruşturma

Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, minibüste bulunan yabancı uyruklu 2 işçinin hayatını kaybettiğini ve 7 çalışanın yaralandığını tespit etti. Yaralılar Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer olayın nedenine ilişkin incelemeyi sürdürüyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜSÜN KAZA YAPMASI SONUCU 2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 7'Sİ DE...

KAHRAMANMARAŞ'TA İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜSÜN KAZA YAPMASI SONUCU 2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 7'Sİ DE YARALANDI

KAHRAMANMARAŞ'TA İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜSÜN KAZA YAPMASI SONUCU 2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 7'Sİ DE...

İLGİLİ HABERLER

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Giresun Şebinkarahisar’da 18 Yaşındaki Ersin Aktaş Ölü Bulundu
2
Özgür Özel'den Ferrero'ya Sert Tepki: 'Fındıkta Gerçek Devi Ordu, Giresun ve Karadeniz'
3
Denizli’de Uyuşturucu Operasyonu: 21 Kişi Tutuklandı
4
Kars Sarıkamış’ta Yaralı Bozayı DKMP Merkezinde Tedavi Ediliyor
5
Gökler Beldesi Doğalgaza Kavuşuyor: Altyapı Çalışmaları Başladı
6
Denizli'de Hurdaya Dönen Otomobilden İtfaiye Kurtardı: Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
7
Aksaray'da Avukat Kızı Taksi Durağına Kilitlediler: Anne ve Baba Gözaltında

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00