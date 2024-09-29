Kahramanmaraş'ta İşçi Servisi Devriydi, 9 Yaralı

Kahramanmaraş'ta İşçi Servisi Minibüsü Devrildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen bir kazada, işçi taşıyan bir minibüs devrildi. Olayda toplam 9 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın Ayrıntıları

Kaza, S.K. yönetimindeki 46 S 1286 plakalı işçi servisi minibüsünün Batı Çevre Yolu mevkisinde refüje çarpmasının ardından gerçekleşti. Olay yerinden gelen ihbar üzerine, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Devrilen minibüsün içerisindeki 9 yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere taşındı. Yaralıların genel sağlık durumları hakkında henüz detaylı bilgi verilmedi.