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Kahramanmaraş'ta İskelenin Çökmesi Sonucu 3 İşçi Düştü: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kahramanmaraş'ta çökme sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı. Olay, apartmanın dış cephe tadilatı sırasında gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 15:16
Kahramanmaraş'ta İskelenin Çökmesi Sonucu 3 İşçi Düştü: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kahramanmaraş'ta Iskelenin Çökmesiyle Facia

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen korkunç bir olayda, apartmanın tadilatı için kurulan iskelenin bir bölümünün çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı.

Üngüt Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki 7 katlı apartmanın dış cephe onarımı sırasında, 4. kat seviyesindeki işçilerin bulunduğu iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi düştü.

Olayın ardından ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı işçileri hastaneye kaldırırken, 52 yaşındaki Bilal Kiraz olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçilerden Yunus Arıkmert ise burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı işçinin durumu hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Bu acı olay, iş güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililerin incelemeleri sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, apartmanın tadilatı için kurulan iskelenin bir bölümünün...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, apartmanın tadilatı için kurulan iskelenin bir bölümünün çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, apartmanın tadilatı için kurulan iskelenin bir bölümünün...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, apartmanın tadilatı için kurulan iskelenin bir bölümünün çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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