Kahramanmaraş'ta İsmail Heniyye'ye Suikast Tepkisi

Kahramanmaraş'ta Suikaste Tepki Gösterildi

Kahramanmaraş'ta, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen suikasta uğraması, geniş bir kitle tarafından kınandı. Kahramanmaraş Platformu, sosyal medya aracılığıyla bir çağrı yaparak, vatandaşları ikindi namazı sonrası Abdülhamid Han Camisi avlusunda bir araya gelmeye davet etti.

Protesto ve Açıklamalar

Camii avlusunda toplanan kalabalık, burada tekbirler getirdi ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Platform adına basın açıklamasını gerçekleştirerek söz alan Yusuf Bülbül, İsmail Heniyye'nin 3 oğlunu ve 4 torununu kaybetmesine değinerek, onun davasının çelik gibi bir iradeye sahip olduğunu ve acısını sabra dönüştürdüğünü vurguladı.

Heniyye'nin Mücadelesi

Bülbül, Heniyye'nin özgür Kudüs aşkını, onun şehadeti ile ortaya koyduğunu belirterek, "Tüm Filistin halkının başı sağ olsun, tüm Müslümanların başı sağ olsun" dedi. Ayrıca, yeryüzünün vicdanlı insanlarını, İsrail'in terörüne ve alçaklıklarına tanık olmaya çağırdı. Bülbül, 40 bin masum şehidin kanının ve 100 bin gazinin acısının, insanlığın uyandığı bir döneme vesile olmasını umut ettiğini belirtti.

Dua ve Birliktelik

Yapılan açıklamaların ardından katılımcılar dua etti ve bir arada olmanın verdiklerini gösterdi.

Kahramanmaraş'ta Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına tepki gösterildi. Kahramanmaraş Platformu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan çağrı ile çok sayıda vatandaş ikindi namazını müteakip Abdülhamid Han Camisi avlusunda toplandı. Platform adına basın açıklamasını Yusuf Bülbül, okudu.

Kahramanmaraş'ta Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına tepki gösterildi. Kahramanmaraş Platformu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan çağrı ile çok sayıda vatandaş ikindi namazını müteakip Abdülhamid Han Camisi avlusunda toplandı. Platform adına basın açıklamasını Yusuf Bülbül, okudu.

Kahramanmaraş'ta Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına tepki gösterildi. Kahramanmaraş Platformu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan çağrı ile çok sayıda vatandaş ikindi namazını müteakip Abdülhamid Han Camisi avlusunda toplandı. Platform adına basın açıklamasını Yusuf Bülbül, okudu.

Kahramanmaraş'ta Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına tepki gösterildi. Kahramanmaraş Platformu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan çağrı ile çok sayıda vatandaş ikindi namazını müteakip Abdülhamid Han Camisi avlusunda toplandı. Platform adına basın açıklamasını Yusuf Bülbül, okudu.