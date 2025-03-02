Kahramanmaraş'ta İtfaiye Eri Alım İlanı: 60 KPSS Puanıyla Başvuru İmkanı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 60 KPSS puanı olan adaylar için 39 itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu. Başvuru tarihleri belirlendi.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 00:00
Kahramanmaraş'ta İtfaiye Eri Alım İlanı: 60 KPSS Puanıyla Başvuru İmkanı

Kahramanmaraş'tan Yeni İtfaiye Eri Alım Müjdesi!

Kahramanmaraş'ta kamu sektöründe çalışmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat doğuyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatını güçlendirmek amacıyla toplamda 39 yeni personel alımı yapacağını açıkladı. Adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 60 puan almış olmaları gerektiği belirtildi.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Adayların başvuru yapabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanunu'na göre belirtilen suçlardan mahkum olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağında ise ilgili yükümlülüklerini tamamlamış olmak,
  • Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarına sahip olmak.

Kahramanmaraş'ta İtfaiye Eri Alım İlanı: 60 KPSS Puanıyla Başvuru İmkanı

İtfaiye Personeli Başvurusu Nasıl Yapılır?

İtfaiye eri alımına başvuracak olan adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri hazırlamak zorundadır:

  1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı: Aslı ve fotokopisi.
  2. Diploma veya mezuniyet belgesi: Aslı veya noter onaylı örneği ya da barkodlu mezuniyet belgesi.
  3. Yabancı okul mezunları için denklik belgesi: Aslı veya noter onaylı örneği.
  4. KPSS sonuç belgesi: ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
  5. Sürücü belgesi: Aslı veya fotokopisi.
  6. Biyometrik fotoğraf: Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet.

Adaylar, 07 Nisan 2025 ile 11 Nisan 2025 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde (09:00-17:00) şahsen başvurularını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine yapabilirler.

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Kahramanmaraş'ta İtfaiye Eri Alım İlanı: 60 KPSS Puanıyla Başvuru İmkanı

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