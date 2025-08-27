DOLAR
Kahramanmaraş'ta Jandarma Operasyonu: 14 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta jandarma operasyonunda 222 kişi gözaltına alındı; 14 şüpheli tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu, ruhsatsız tabancalar ve av tüfekleri ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 16:05
İl Jandarma Komutanlığı açıklama yaptı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 222 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında ekipler tarafından bir miktar uyuşturucu, 14 ruhsatsız tabanca ve 13 av tüfeği, 18 tabanca mühimmatı ile 12 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

