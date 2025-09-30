Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltında

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 1400 paket gümrük kaçağı sigara ve 280 kg kıyılmış tütün ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 21:08
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Operasyon Detayları

Ekiplerin belirlenen adreslere yaptığı operasyonlarda 1400 paket gümrük kaçağı sigara ile 280 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1400 paket gümrük kaçağı sigara, 280 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

