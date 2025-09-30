Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Operasyon Detayları

Ekiplerin belirlenen adreslere yaptığı operasyonlarda 1400 paket gümrük kaçağı sigara ile 280 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

