Kahramanmaraş'ta Kar Nedeniyle İki İlçede Okullar Tatil Edildi

Kahramanmaraş'ta Kar Yağışı Nedeniyle Tatil

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle 13 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildi.

Kaymakamlık Açıklaması

İlçe Kaymakamlıklarından yapılan duyuruda, meteorolojik verilerin dikkate alındığı belirtilerek, olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesine karşı eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verildiği ifade edildi.

Aynı zamanda, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile kamu görevlileri ile kreş, anaokulu ve ilkokul öğrencisi olan annelerin de idari izinli sayılacağı vurgulandı.