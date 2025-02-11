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Kahramanmaraş'ta Kar Sebebiyle 66 Mahalleyi Ulaşım Kapandı

Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle 66 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 15:08
Kahramanmaraş'ta Kar Sebebiyle 66 Mahalleyi Ulaşım Kapandı

Kahramanmaraş'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı, Elbistan, Afşin, Andırın, Nurhak, Göksun ve Ekinözü ilçelerinde 66 kırsal mahalleye ulaşımı engelledi. Gece başlayan kar yağışı, şehirdeki günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Büyükşehir Belediyesi Ekipleri Sahada

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için yoğun çaba sarf ediyor. Ekipler, özellikle Göksun-Andırın bağlantı yolunu açma çalışmalarının yanı sıra, Afşin'de 2, Andırın'da 1, Ekinözü'nde 2, Elbistan'da 8, Göksun'da 48 ve Nurhak'ta 5 kırsal mahallenin kapalı yollarının açılması için mücadele ediyor.

Yetkililer, kar yağışının devam etmesi durumunda, bölgedeki çalışmaların süreceğini belirtiyor. Vatandaşların, özellikle ulaşım konusunda dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Elbistan, Afşin, Andırın, Nurhak, Göksun ve...

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Elbistan, Afşin, Andırın, Nurhak, Göksun ve Ekinözü ilçelerinde 66 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Elbistan, Afşin, Andırın, Nurhak, Göksun ve...

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Elbistan, Afşin, Andırın, Nurhak, Göksun ve Ekinözü ilçelerinde 66 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

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