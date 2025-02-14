Kahramanmaraş’ta Kar Yağışı 20 Mahalleyi Sadece Etkileyerek Kapatıyor

Kahramanmaraş Karla Mücadele Ediyor

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı, Elbistan ve Nurhak ilçelerinde 20 kırsal mahalleye ulaşımı olumsuz etkiliyor. Şehirde iki gün önce başlayarak aralıklarla devam eden kar yağışı, günlük yaşamda zorluklar yaratıyor.

Mahallelere Ulaşım Zorlaşıyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolları açmak için yoğun mesai harcıyor. Elbistan'da 14 ve Nurhak'ta 6 olmak üzere toplamda 20 kırsal mahallenin yolunu açma çalışmalarına devam eden ekipler, bölge halkının ihtiyacına yetişmeye çalışıyor.

Yetkililer, gün içerisinde hava koşullarının yeniden değerlendirilerek gerekli adımların atılacağını belirtti. Mahalle ulaşımının sağlanabilmesi için tüm tedbirlerin alındığı ifade ediliyor.

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Elbistan ve Nurhak ilçelerinde 20 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.