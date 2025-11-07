Kahramanmaraş'ta KASİAD Ekonomi Zirvesi: İhracat 1 milyar 250 milyon dolara yükseldi

Kahramanmaraş'ta KASİAD Ekonomi Zirvesi tamamlandı

Kahramanmaraş Sanayici ve İnsanları Derneği (KASİAD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Ekonomi Zirvesi, iş dünyası ve akademi temsilcilerinin geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Gün boyu düzenlenen panellerde bölge ve ülke ekonomisinin kalkınmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Açılış ve ihracat değerlendirmesi

Zirvenin açılışında konuşan KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Dinçer, sanayinin üretim kapasitesini yeniden artırma gerekliliğine vurgu yaptı ve bölge ekonomisindeki toparlanma beklentilerini dile getirdi.

Dinçer, "İhracatımız 2022 yılında 1 milyar 400 milyon dolar civarındayken, 2023 yılında deprem etkisiyle 790 milyon dolar seviyesine gerilemişti. Bugün 1 milyar 250 milyon dolar seviyesine ulaşmış bulunuyoruz. Yıl sonunda 2022 rakamlarını yakalayabilecek gibi görünüyoruz." dedi.

İstihdam ve üretim

Dinçer, istihdam verilerine işaret ederek, ilde 2022 yılında inşaat sektörü dışındaki sigortalı çalışan sayısının 152 bin olduğunu, bugün ise 138 binin altında olduğunu belirtti. Ayrıca birçok sanayi tesisinin kapasite azaltmak zorunda kaldığını veya faaliyetlerine ara verdiğini vurguladı.

İthalat düşüşleri ve maliyet baskısı

Dinçer, ithalat kalemlerindeki gerilemenin üretim daralmasının en net göstergesi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Kahramanmaraş pamuk ithalatı 2022 yılında 1 milyar 183 milyon dolarken, bugün 480 milyon dolara gerilemiş, aynı dönemlerde demir ve çelik doğrudan ithalatı 30 milyon dolardan 22 milyon dolara düşmüş, yine aynı dönemlerde makine ve yedek parça ithalatı 178 milyon dolardan 120 milyon dolara düşmüştür. Bu rakamların ötesinde esas kritik olan, yapabildiğimiz satışların çoğu yüksek maliyetler dolayısıyla çok düşük kârlarla yahut zararına olmakta, şirketlerimizin ürettiği kâr finansman giderlerini karşılamamaktadır".

Zirvenin önemi ve gelecek odaklı tartışmalar

Programda makroekonomik görünüm, finansmana erişim alternatifleri ve Orta Doğu pazarlarına yönelik fırsatlar ele alındı. Katılımcılar, özellikle Suriye ve Mısır pazarlarına odaklanan oturumlarda iş birliği ve yeni iş fırsatları üzerine değerlendirmeler yaptı.

Zirve sonunda İHA’ya konuşan Dinçer, "Zirve, benim açımdan güzel geçiyor açıkçası. Sabah Burcu Hanım’ın sunumuyla dünyadaki makroekonomik durumu, Türkiye’nin buna uyumunu ve önümüzdeki sürecin nasıl olabileceğini değerlendirmeye çalıştık. İkinci panelimizde finansmana erişimle ilgili alternatifler, neler yapabiliriz, bunlara baktık. Günün devamında Orta Doğu’ya biraz odaklanmaya çalışacağız, iş açmamızı nasıl artırabiliriz, iş birliğimizi nasıl artırabiliriz, özellikle Suriye ve Mısır’ı inceleyeceğiz. Katılımcılarımızın da geneli almak istediği bilgileri alıyor gibi görüyorum. Bu ekonomi zirvelerinin devamı olması lazım çünkü bizim açımızdan biraz günlük hayattan kafamızı kaldırıp Türkiye’ye, dünyaya bakmayı sağlıyor. Genel perspektiften de Maraş nasıl görünüyor, ona bakmamızı sağlıyor. Yıldönümü bir bakış açısı katıyor bize. Bunlara yılda bir de olsa ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz" dedi.

KASİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI İSMAİL DİNÇER, "İHRACATIMIZ 2022 YILINDA 1 MİLYAR 400 MİLYON DOLAR CİVARINDAYKEN, 2023 YILINDA DEPREM ETKİSİYLE 790 MİLYON DOLAR SEVİYESİNE GERİLEMİŞTİ. BUGÜN 1 MİLYAR 250 MİLYON DOLAR SEVİYESİNE ULAŞMIŞ BULUNUYORUZ. YIL SONUNDA 2022 RAKAMLARINI YAKALAYABİLECEK GİBİ GÖRÜNÜYORUZ." DEDİ.