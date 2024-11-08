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Kahramanmaraş'ta Kentsel Dönüşüm Vurgusu

Karaaslan, kentsel dönüşümün Türkiye için milli bir beka meselesi olduğunu vurguladı ve Türkiye'nin deprem riski ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 14:54
Kahramanmaraş'ta Kentsel Dönüşüm Vurgusu

Kentsel Dönüşüm ve Deprem Güvenliği Üzerine Vurgu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Kahramanmaraş’ta kentsel dönüşüm çalışmalarının önemini vurguladı.

"Milli Bir Beka Meselesi Olarak Görüyoruz"

Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2012 yılında başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğini, "siyaset üstü" ve "milli bir beka" meselesi olarak değerlendirdi. Türkiye’nin yüksek sismik aktif bir bölgede bulunduğunu belirten Karaaslan, 1900’lerden bu yana 7 şiddetinin üzerinde 20 deprem yaşandığını aktardı.

Toplum Bilinci ve Hukuki Düzenlemeler

Depremin ardından Türkiye’nin afetlere karşı dirençli şehirler inşa etme mücadelesinin başladığını ifade eden Karaaslan, birçok hukuki düzenleme ve yapısal değişiklikler yapıldığını dile getirdi. Deprem yönetmeliği, yapı denetim sistemleri ve zorunlu deprem sigortası gibi uygulamalar hayata geçirildi.

Geçmişten Bugüne Çeşitli Projeler

Karaaslan, 2012 yılından bu yana "Yerinde, Gönüllü ve Hızlı Kentsel Dönüşüm Seferberliği" çerçevesinde 3 milyondan fazla deprem dayanıklı konut inşa edildiğini belirtti. "Bu çalışmalar, sadece afet sonrası değil, afet öncesi tedbirlerimizi içermektedir," dedi.

Bölgeye Yatırım ve Çalışmalar

Yeni inşa edilen konutların yanı sıra, afet bölgesindeki konut hasarlarını inceleme çalışmalarının da hızla devam ettiğini vurgulayan Karaaslan, "6 Şubat depremlerinden sonra, 6 milyondan fazla bağımsız bölüm incelenmiş, 850 bin bağımsız bölüm ağır hasar alarak kullanılmaz hale gelmiştir. İhale süreçleri tamamlanan konut inşaatlarıyla deprem bölgesinde 453 bin bağımsız bölüm inşa edilmektedir," şeklinde konuştu.

Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Şehirler Hedefi

Karaaslan, AK Parti'nin şehirlerini çevre dostu, estetik ve sürdürülebilir hale getirme hedefinin altını çizdi. Bu bağlamda, "Aynı zamanda geçmişten gelen kültürel zenginlikleri koruyarak, şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getireceğiz," ifadelerini kullandı.

Toplantıya Kahramanmaraş milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı. Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından basına kapalı şekilde devam etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Çevre ve Şehircilik Kültür Başkanlığı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Çevre ve Şehircilik Kültür Başkanlığı tarafından Şairler Tepesi Sosyal Tesisleri'nde 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla düzenlenen "Yeniden Güçlü Anadolu Basın Buluşması"na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Çevre ve Şehircilik Kültür Başkanlığı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Çevre ve Şehircilik Kültür Başkanlığı tarafından Şairler Tepesi Sosyal Tesisleri'nde 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla düzenlenen "Yeniden Güçlü Anadolu Basın Buluşması"na katıldı.

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