Kahramanmaraş'ta Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 2 Firari Yakalandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttüğü bildirildi.

Yakalananlar ve Suçlar

Operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl, "kasten öldürme, görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret" suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

