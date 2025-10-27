Kahramanmaraş'ta Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 2 Firari Yakalandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari, Emniyet ekiplerinin operasyonuyla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 20:54
Kahramanmaraş'ta Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 2 Firari Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 2 Firari Yakalandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttüğü bildirildi.

Yakalananlar ve Suçlar

Operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl, "kasten öldürme, görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret" suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü...

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta Filistin'e Destek: Sessiz Eylemler 30. Günde
2
Samsun'da SATUS Başlıyor: Çarşamba ve Terme'ye 7 Yeni Otobüs
3
Kahramanmaraş'ta Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 2 Firari Yakalandı
4
Hatay Dörtyol'da Anaokulu Öğrencilerinden Cumhuriyet Gazetesi Dağıtımı
5
Starmer Türkiye'de: Eurofighter Typhoon'ları Mürted'te İnceledi
6
Alper Gezeravcı Bakü'de Gençlerle Buluştu: Türkiye'nin İlk Astronotu Deneyimlerini Paylaştı
7
TRT'nin tabii platformu yeni sezonunu tanıttı

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

28 Ekim 2025: Hastaneler Açık Mı? Poliklinikler Saat Kaça Kadar?

TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut: Başvuru Tarihleri, İlçeler ve Şartlar

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri