Kahramanmaraş'ta korkutan deprem: Kandalli Rasathanesi şiddetini açıkladı

Kahramanmaraş'ta bugün meydana gelen deprem, yerel saatle 14:24 sularında kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçüldü.

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem: Kandalli Rasathanesi şiddetini açıkladı
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Kahramanmaraş'ta Meydana Gelen 3.2 Büyüklüğündeki Depremde Panik

Kahramanmaraş'ta bugün öğleden sonra meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem yerel saatle 14:24'te, 5.0 km derinlikte kaydedildi.

Şehirde yaşayan vatandaşlar, deprem sırasında ev ve iş yerlerinde hissedilen sarsıntı sebebiyle panik yaşadı. Ancak, ilk belirlemelere göre depremin neden olduğu can veya mal kaybı olmadığı bildirildi.

deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve diğer ilgili kurumlar, depremin ardından bölgede herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediğini duyurdu.

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