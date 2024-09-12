DOLAR
33,89 0,18%
EURO
37,54 -0,44%
ALTIN
2.782,91 -1,36%
BITCOIN
1.971.574,58 -1,11%

Kahramanmaraş'ta Kumaş Yüklü Tırın Devrilmesi Trafiği Aksattı

Kahramanmaraş'ta kumaş yüklü bir tırın devrilmesi yol trafiğine kapattı, araç kuyruğu oluştu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 19:19
Kahramanmaraş'ta Kumaş Yüklü Tırın Devrilmesi Trafiği Aksattı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, kumaş yüklü bir tır devrildi. Bu olay, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun trafiğe kapanmasına sebep oldu. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 46 KK 784 plakalı tır, Değirmendere Mahallesi Püren Geçidi mevkiinde devrilerek yola kumaş savurdu.

Kaza Sonrası Durum

Devrilen tır nedeniyle, kara yolunda iki yönlü ulaşım sağlanamayınca bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayrıca, devrilen tırın bulunduğu noktada, sürücüsü belirlenemeyen 38 AFV 638 plakalı bir tır ve 38 FD 609 plakalı bir diğer tır çarpıştı ancak kazada yaralanan kimse olmadı.

Yol Ne Zaman Açıldı?

Kaza nedeniyle her iki yönde yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan yol, devrilen tırların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kahramanmaraş Göksun ilçesinde kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu...

Kahramanmaraş Göksun ilçesinde kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş Göksun ilçesinde kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu...

Kahramanmaraş Göksun ilçesinde kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş Göksun ilçesinde kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu...

Kahramanmaraş Göksun ilçesinde kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş Göksun ilçesinde kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu...

Kahramanmaraş Göksun ilçesinde kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş Göksun ilçesinde kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu...

Kahramanmaraş Göksun ilçesinde kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş Göksun ilçesinde kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu...

Kahramanmaraş Göksun ilçesinde kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş Göksun ilçesinde kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu...

Kahramanmaraş Göksun ilçesinde kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş Göksun ilçesinde kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu...

Kahramanmaraş Göksun ilçesinde kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
2
Didim'deki Turizmci, Narin Güran İçin Elektrik Trafosuna Resim Yaptı
3
Erzincan'da Öğrencilere Burs Desteği
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül Darbesinin 44. Yılında Açıklamalarda Bulundu
5
İngiltere ve İrlanda'dan Gazze'deki Saldırıya Tepki
6
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
7
Mussolini'nin Torunundan Meloni'nin Partisine Şok Ayrılık

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!