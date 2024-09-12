Kahramanmaraş'ta Kumaş Yüklü Tırın Devrilmesi Trafiği Aksattı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, kumaş yüklü bir tır devrildi. Bu olay, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun trafiğe kapanmasına sebep oldu. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 46 KK 784 plakalı tır, Değirmendere Mahallesi Püren Geçidi mevkiinde devrilerek yola kumaş savurdu.

Kaza Sonrası Durum

Devrilen tır nedeniyle, kara yolunda iki yönlü ulaşım sağlanamayınca bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayrıca, devrilen tırın bulunduğu noktada, sürücüsü belirlenemeyen 38 AFV 638 plakalı bir tır ve 38 FD 609 plakalı bir diğer tır çarpıştı ancak kazada yaralanan kimse olmadı.

Yol Ne Zaman Açıldı?

Kaza nedeniyle her iki yönde yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan yol, devrilen tırların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kahramanmaraş Göksun ilçesinde kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş Göksun ilçesinde kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş Göksun ilçesinde kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş Göksun ilçesinde kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş Göksun ilçesinde kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş Göksun ilçesinde kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş Göksun ilçesinde kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş Göksun ilçesinde kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı.