Kahramanmaraş'ta Medya Mensuplarına Deprem Bilgilendirmesi

Kahramanmaraş'ta Medya Bilgilendirmesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 100'ün üzerinde ulusal ve uluslararası basın mensubunu Kahramanmaraş'taki deprem bölgesine yönlendirdi. Basın mensupları, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Vali Mükerrem Ünlüer ve TOKİ Başkan Yardımcısı Osman Direnç'in katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında depremle ilgili ayrıntılı bilgiler aldı.

Prof. Dr. Orhan Tatar'ın Açıklamaları

Toplantıda konuşan Tatar, 6 Şubat depremlerinin dünya üzerinde kara üzerinde oluşmuş eşsiz bir örnek olduğunu belirtti. İki büyük depremin, 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde olmasıyla birlikte, yaklaşık 570 kilometre uzunluğunda bir z kırığı oluşturduğunu ifade etti. Tatar, bu depremlerin yaklaşık 120 bin kilometrekarelik bir alanı etkilediğini, bu durumun Avrupa'nın birçok ülkesinden üç kat daha fazla bir büyüklükte olduğunu vurguladı.

Yıkıcı depremler sonucunda, 14 milyon insanın doğrudan etkilendiğini açıklayan Tatar, sosyolojik anlamda ise 85 milyon kişinin bu olaylardan etkilendiğini kaydetti. Türkiye genelinde 18 ilde hasar tespit çalışmaları yapıldığını ve 53 bin 737 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca 107 binin üzerinde yaralı bulunduğuna dikkat çekti.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Tatar, 6 Şubat depremine 35 bin 250 kişilik arama kurtarma ekibiyle müdahale edildiğini ve toplamda 90 ülkeden yardım ekiplerinin bölgeye geldiğini aktardı. Hasarlı binaların %97 oranında kaldırıldığını belirtti ve Kahramanmaraş'taki hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Ayrıca depremden sonraki artçı sarsıntı sayısının 80-82 bin civarında olduğunu ifade etti.

TOKİ Başkan Yardımcısı Osman Direnç, şu ana kadar 459 bin 403 konutun ihalesinin yapıldığını ve bunlardan 201 bin konutun tamamlanarak vatandaşlara teslim edildiğini açıkladı.

Uluslararası Medya Temsilcileri Bölgeyi Ziyaret Etti

Toplantının ardından, Azerbaycan, Bulgaristan, Almanya, İtalya, Japonya ve Yunanistan gibi 11 ülkeden gelen basın mensupları, yapımı tamamlanan veya bitmek üzere olan konutları gezdi. Program, İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörü Gözdenur Kirişcioğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.