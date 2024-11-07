Kahramanmaraş'ta Mikrobölgeleme Etütleri Tamamlandı

Kahramanmaraş'taki Mikrobölgeleme Etüt Çalışmalarının Tamamlanması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın Boğaziçi ve Vadi Bölgesindeki mikrobölgeleme etüt çalışmalarının başarılı bir şekilde tamamlandığını duyurdu.

Detaylı Çalışmalar Gerçekleştirildi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, 6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgenin riskli alanlarını belirlemek üzere titiz bir inceleme süreci yürüttü. Vadi bölgesinin 327 hektarlık alanının yüzde 43'lük kısmında kaymalar devam ettiği saptandı.

Risk Analizleri ve Alan İhlali Statüleri

Açıklamada, kaymalar nedeniyle bu alanların "yerleşime uygun olmayan alan" olarak kabul edildiği ifade edildi. Geri kalan yüzde 57'lik kısımda ise tehlike oluşturan kaymalar tespit edilmediği ve bu nedenle "önlemli alan" olarak değerlendirildiği belirtildi. Bu alan, "yerleşime uygun alan" statüsüne alınarak ilgili belediyelere imar planlarında gerekli revizyonları yapmaları için fırsat tanındı.

İleriye Dönük Projeler

Bakan Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları belirtti: "Kahramanmaraş'ın Vadi bölgesinde bilim insanlarımızla birlikte yürüttüğümüz titiz çalışmaları tamamladık, yeni yapı alanlarımızı belirledik. En güvenli ve yerleşime uygun alanlarda inşa projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz."