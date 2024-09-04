Kahramanmaraş'ta Minibüs ve Traktör Çarpıştı: 10 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesinde Kaza

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, bir minibüs ile traktör çarpıştı. Bu kaza sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Henüz sürücüsü tespit edilemeyen 46 U 4095 plakalı minibüs, Afşin Sarız yolunda, kimliği ve plakası belirlenemeyen bir traktörle çarpıştı. Kazanın ardından ihbar üzerine o bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan 10 kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.