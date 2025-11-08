Kahramanmaraş'ta motosikletli çiftin kask kamerasına yansıyan kaza

Kaza anı saniye saniye kaydedildi

Kahramanmaraş'ta, motosikletli çiftin kaza anı sürücünün kask kamerasına yansıdı. Olay, 6 Kasım tarihinde Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi'nde, bir düğün salonu önündeki yolda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Muhammet Safa Badem yönetimindeki motosiklet ile Z.K. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki nişanlısı yaralandı ve yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kask kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin 75 kilometre hızla seyrettiği, karşı şeritten yapılan dönüş sonrası önlerine çıkan otomobille çarpışma anının kaydedildiği görülüyor.

Yaralıların tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Yaralıların tedavisi sürüyor ve soruşturma devam ediyor.

