Kahramanmaraş'ta Mutfak Tüpü Patladı: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 15:22
Kahramanmaraş'ta Mutfak Tüpü Patladı: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Mutfak Tüpü Patlaması

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kırsal Taşoluk Mahallesi'nde, bir evde yaşanan mutfak tüpü patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi, ancak olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri derhal sevk edildi. Yaralanan Makbule Durmuşoğlu, itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılarak sağlık ekipleri ile hastaneye kaldırıldı.

Patlama sonrası, evin bazı duvarlarının hasar gördüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

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