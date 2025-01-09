Kahramanmaraş’ta Nitelikli Suçlardan İki Firari Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş’ta Firari Hükümlüler Yakalandı

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda iki firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin tespit edilmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Hükümlüler Hakkında Bilgiler

Yapılan operasyonda, nitelikli cinsel saldırı suçundan 27 yıl 15 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö. ile kasten öldürme suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan M.K., saklandıkları adreste ele geçirildi.

Yakalanan hükümlüler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.