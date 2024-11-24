Kahramanmaraş'ta Öğretmenler Depremzedelere Umut Oluyor

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen "asrın felaketi" olarak tanımlanan depremlerin ardından, Kahramanmaraş'taki öğretmenler fedakarlıklarıyla dikkat çekiyor. Evren Çakmak ve Mevlüt Purtaş, kriz döneminde öğrencilerine moral ve umut vererek, eğitim süreçlerini sürdürmeye çalışıyor.

Büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenleri olağanüstü durumlarda görev almaya davet etti. Bu çağrı üzerine olayın hemen ardından öğretmenler müdahaleye koştu.

Evren Çakmak ve Mevlüt Purtaş, depremin hemen sonrasında oluşturulan çadır okullarda görev alarak öğrencilere, ihtiyaç duydukları desteği sağlamak için yoğun çaba harcadılar. Matematik öğretmeni Evren Çakmak, kısıtlı kaynaklarla ders içerikleri hazırlayarak, eğitimdeki sürekliliği sağladı. Rehber öğretmen Mevlüt Purtaş ise çocukların yaşadığı travmayı hafifletmek amacıyla etkinlikler düzenledi.

Gönüllü Eğitimin Öne Çıktığı Nokta

Özellikle sınav dönemlerinde, öğrenciler için özverili bir şekilde çalışan bu gönüllü öğretmenler, yalnızca bilgi aktarmakla kalmayıp, genç nesillere moral aşılamayı da hedefledi. Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ne yapabilirim diye düşündüm ve okul idaresine başvurdum. Çadır kentte ve başka bölgelerde ihtiyaç duyulduğunu öğrendim," dedi. Öğrencileriyle hala iletişimde olduğunu ve eğitim faaliyetlerine devam ettiklerini vurguladı.

Deprem sonrası çocukların yaşamındaki belirsizliği gidermeye çalıştıklarını belirten Çakmak, "Öncelikle çocukları motive etmeye çalıştık. Hepsinde bir korku ve belirsizlik vardı. Onlara her şeyin bitmediğini anlattık,' diyerek sözlerine devam etti.

Zor Ama Umut Dolu Bir Süreç

Rehber öğretmen Mevlüt Purtaş da, "Bu şehirde büyüdük, bu şehre karşı borcumuz vardı. Bırakıp gitmek olmuyor. İnsanların zor zamanlarında yanında olmalıyız," diyerek görevine olan bağlılığını ifade etti.

5 ay boyunca çadır kentlerde eğitim faaliyetlerine katılmaya devam eden Purtaş, "Eğitim çadırları kurarak ilkokuldan lise seviyesine kadar öğrencilere destek verdik. Gönüllü öğretmenlerle birlikte kaynak kitaplar ve bakanlığın sağladığı tabletleri öğrencilere ulaştırdık," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin hemen ardından aldıkları kısa mesajla göreve koşan ve görevlerini fedakarlıkla sürdüren öğretmenler Evren Çakmak ve Mevlüt Purtaş, öğrencilerine umut olmaya devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin hemen ardından aldıkları kısa mesajla göreve koşan ve görevlerini fedakarlıkla sürdüren öğretmenler Evren Çakmak ve Mevlüt Purtaş, öğrencilerine umut olmaya devam ediyor.