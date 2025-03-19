Kahramanmaraş'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Kahramanmaraş'ta Eğitime Ara Verildi

Kahramanmaraş'ın dört ilçesinde meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıkların resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava ve buzlanma nedeniyle önlem alındığı belirtildi.

Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Açıklamada, Elbistan, Göksun, Afşin ve Ekinözü ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verileceği ifade edildi.

Ayrıca, bu ilçelerde hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Öğrencilerin ve personelin güvenliği için alınan bu tedbirler, aksamaların önüne geçmeyi hedefliyor.