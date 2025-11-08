Kahramanmaraş’ta Onikişubat Stadyumu Yerine Deprem Konutları

Kahramanmaraş’ta ağır hasar gören Onikişubat Stadyumu alanında, yaklaşık bin deprem konutu modern mimari ve yeşil alanlarla hızla tamamlanıyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:18
Kahramanmaraş’ta Onikişubat Stadyumu Yerine Deprem Konutları

Kahramanmaraş’ta Onikişubat Stadyumu Yerine Deprem Konutları

Kahramanmaraş’ta depremde ağır hasar alan Onikişubat Stadyumunun bulunduğu bölgede, afet konutlarının yapımı hızla sürüyor. Şehrin merkezindeki alanda inşa edilen konutlar kısa sürede tamamlanma aşamasına geldi.

Merkezde yükselen projede, Yüzlerce hak sahibinin yerleşeceği Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesinde daha önce stadyumun bulunduğu alana toplu konutlar inşa ediliyor.

Yaklaşık bin civarı konutun yapılması planlanan alanda modern mimari ve yeşil alan düzenlemeleriyle projelerin tamamlanıp vatandaşlara teslim edilmesi bekleniyor.

Vatandaşların görüşleri

Serkan Cankurt "Çok güzel mimari olarak yeni binalar yapılıyor. Onikişubat Stadyumu eskimişti yeni konutların renk katacağını ve depremzedeler için güzel bir proje olacağını düşünüyorum" dedi.

İbrahim Sözdemir "Stadyumumuzun gençler ve geleceğimiz için iyidir ama yıkılması en doğru oldu çünkü eskiydi burada toplu konutun olması daha iyi oldu" diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREMDE AĞIR HASAR ALAN ONİKİŞUBAT STADYUMU'NUN BULUNDUĞU BÖLGEDE, AFET...

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREMDE AĞIR HASAR ALAN ONİKİŞUBAT STADYUMU'NUN BULUNDUĞU BÖLGEDE, AFET KONUTLARININ YAPIMI HIZLA SÜRÜYOR.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREMDE AĞIR HASAR ALAN ONİKİŞUBAT STADYUMU'NUN BULUNDUĞU BÖLGEDE, AFET...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum Alışveriş Festivali Başladı — Yüzde 75'e Varan İndirimler (7-16 Kasım)
2
Söğüt'te Küçük Yürekten Büyük Destek: Rıdvan Osman Kumbarasını Filistin'e Bağışladı
3
Denizli'de KGYS ve EDS ile Kural İhlali Yapan Sürücüler Kamerada
4
Köyceğiz Göleti'nde Yaban Ördekleriyle Sonbahar Şöleni
5
Bayırköy'de Kur'an Kursu Öğrencileri 112 Acil Komuta Merkezini Ziyaret Etti
6
Karatay Belediyesi'nden Ara Tatilde Ücretsiz Sinema Etkinliği
7
Bilecik'te Keloğlan Parkı Yenileniyor: Atıl Alanlar Modern Sosyal Alanlara Dönüşüyor

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet