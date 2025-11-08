Kahramanmaraş’ta Onikişubat Stadyumu Yerine Deprem Konutları

Kahramanmaraş’ta depremde ağır hasar alan Onikişubat Stadyumunun bulunduğu bölgede, afet konutlarının yapımı hızla sürüyor. Şehrin merkezindeki alanda inşa edilen konutlar kısa sürede tamamlanma aşamasına geldi.

Merkezde yükselen projede, Yüzlerce hak sahibinin yerleşeceği Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesinde daha önce stadyumun bulunduğu alana toplu konutlar inşa ediliyor.

Yaklaşık bin civarı konutun yapılması planlanan alanda modern mimari ve yeşil alan düzenlemeleriyle projelerin tamamlanıp vatandaşlara teslim edilmesi bekleniyor.

Vatandaşların görüşleri

Serkan Cankurt "Çok güzel mimari olarak yeni binalar yapılıyor. Onikişubat Stadyumu eskimişti yeni konutların renk katacağını ve depremzedeler için güzel bir proje olacağını düşünüyorum" dedi.

İbrahim Sözdemir "Stadyumumuzun gençler ve geleceğimiz için iyidir ama yıkılması en doğru oldu çünkü eskiydi burada toplu konutun olması daha iyi oldu" diye konuştu.

