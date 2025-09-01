DOLAR
Kahramanmaraş'ta Operasyon: 79 Zanlıdan 46'sı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda aranan 79 kişiden 46'sı tutuklandı; 10 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği ve uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 14:22
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Operasyon Detayları

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 79 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ile 10 ruhsatsız tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 46'sı tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

