Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'taki orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 21:28
Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, Pınarbaşı Mahallesi kırsalında çıkan orman yangını hızla kontrol altına alındı. Yangının nedeni ise henüz belirlenemedi.

Yangınla Mücadele Çalışmaları

İhbar sonrası, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye hızla yönlendirildi. Yangına müdahale için 3 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve toplamda 75 personel olay yerine sevk edildi.

Yangının Süreci ve Soğutma Çalışmaları

Yangın, yaklaşık 2 saatlik yoğun bir çalışma sonrasında kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor ve yangının tekrar alevlenmesini önlemek için titizlikle çalışıyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. İhbar üzerine...

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına 3 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ile 75 personel sevk edildi. Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. İhbar üzerine...

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına 3 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ile 75 personel sevk edildi. Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. İhbar üzerine...

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına 3 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ile 75 personel sevk edildi. Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. İhbar üzerine...

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına 3 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ile 75 personel sevk edildi. Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. İhbar üzerine...

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına 3 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ile 75 personel sevk edildi. Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'daki Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Diyarbakır Barosu Narin Güran Soruşturmasında Müşteki Oldu
3
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van'ın Gurme ve Gastronomi Fuarı'nı Ziyaret Etti
4
Ayşenur Ezgi Eygi’nin Cenazesi Aydın'a Getirildi
5
Narin Güran Cinayetinde Yeni Ses Kaydı Ortaya Çıktı: 'Ramazan, Kız Öldü mü?'
6
Meksika'nın Bağımsızlığı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
7
Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya Baskınlarından Sorumlu Amir Arzani, Kudüs Emniyet Müdürü Oldu

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor