Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, Pınarbaşı Mahallesi kırsalında çıkan orman yangını hızla kontrol altına alındı. Yangının nedeni ise henüz belirlenemedi.

Yangınla Mücadele Çalışmaları

İhbar sonrası, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye hızla yönlendirildi. Yangına müdahale için 3 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve toplamda 75 personel olay yerine sevk edildi.

Yangının Süreci ve Soğutma Çalışmaları

Yangın, yaklaşık 2 saatlik yoğun bir çalışma sonrasında kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor ve yangının tekrar alevlenmesini önlemek için titizlikle çalışıyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına 3 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ile 75 personel sevk edildi. Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına 3 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ile 75 personel sevk edildi. Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına 3 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ile 75 personel sevk edildi. Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına 3 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ile 75 personel sevk edildi. Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına 3 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ile 75 personel sevk edildi. Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.