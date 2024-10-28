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Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'taki orman yangınında 40 hektar alan zarar gördü. Ekipler yoğun müdahalede bulundu.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 14:29
Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 25 Ekim tarihinde başlayan orman yangını, ekiplerin başarılı müdahaleleri sayesinde kontrol altına alındı.

Yangının Çıkış Nedeni ve Mücadele

Küçüksır Mahallesi Çokran mevkiindeki sarp ve kayalık ormanlık alanda, yangın henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi. Sarp arazinin zorluğu, kara ekiplerinin müdahalelerini güçleştirdi. Yangına müdahale etmek üzere Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak 3 helikopter, 130 personel, 6 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 6 iş makinesi görevlendirildi.

Yangının Son Durumu ve Zarar

Ekiplerin gerçekleştirdiği hava ve karadan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının etkilediği alan yaklaşık 40 hektar olarak belirlendi ve soğutma çalışmaları şu an da devam etmektedir.

Yetkililerin Açıklamaları

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yangının çıktığı alana ulaşmak için yaklaşık 2 kilometre yol açtık ve 2.500 metre hortum döşedik. Durumu kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcadık. Yangında yaklaşık 40 hektarlık bir alan zarar gördü ve soğutma çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor," dedi.

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