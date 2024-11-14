Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir ormanlık alanda çıkan yangına acilen müdahale ediliyor.

Yangın, Ahır Dağındaki sulu tarla mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Olayın fark edilmesiyle birlikte, ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için karadan yürütülen müdahalesi sürüyor. Yangının büyümemesi için tüm önlemler alınırken, gelişmeler yakından takip ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.