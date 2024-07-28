Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Kahramanmaraş'taki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta, Onikişubat ilçesindeki Suçatı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için bölgeye sevk edilen ekipler, hem havadan hem de karadan çalışmalara başladı.

Yangına Müdahale: Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı'nın belirttiğine göre, yangına 6 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı ve 1 iş makinesi ile 110 personel ile müdahale ediliyor. Karartı, yangının şu ana kadar yaklaşık 80 hektar alanda hasara neden olduğunu ifade etti.

Dumandan Etkilenen Personel Hastaneye Kaldırıldı

Yangın sırasında dumandan etkilenen orman muhafaza memuru ambulansla hastaneye taşındı. Alınan bilgilere göre, bu personelin sağlık durumu iyiye gidiyor.

Jandarma ve Askerlerden Destek

Yangının söndürülmesi için Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yoğun bir çaba gösteriyor. Ayrıca, bir komando bölüğü, 10 asayiş timi ve 5 trafik timi, yangınla mücadele çalışmalarına destek sağlıyor. Jandarma, çevre köylerde muhtarlara bilgilendirme çalışmaları yaparak halkı durumu hakkında bilgilendiriyor.

Bölgeye Giriş Kısıtlandı

Jandarma ekipleri, vatandaşların yangın bölgesine girişine izin vermiyor ve tahliyelere devam ediyor. Yangın söndürme uçağının gelecek olması da yerel otoriteler tarafından değerlendiriliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.