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Kahramanmaraş'ta Otobüs ile Kamyon Çarpıştı: 11 Yaralı

Kahramanmaraş'ta halk otobüsü ve hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 17:57
Kahramanmaraş'ta Otobüs ile Kamyon Çarpıştı: 11 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Kaza: 11 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde halk otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada toplamda 11 kişi yaralandı. S.D. yönetimindeki 46 NV 396 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu, Yeşiltepe Mahallesi Büğlek Caddesi'nde, M.G'nin kullandığı 46 H 0239 plakalı özel halk otobüsüne çarptı.

Kaza sonrasında kamyon, ilave olarak bir iş yerinin duvarına çarparak devrildi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri, derhal olay yerine intikal etti.

Polis ekipleri, caddenin bir şeridini trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Kazada yaralanan sürücüler, iki yaya ve otobüsteki yedi yolcu, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede meydana gelen trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde halk otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 11...

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde halk otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler, 2 yaya ve otobüsteki 7 yolcu, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde halk otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 11...

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde halk otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler, 2 yaya ve otobüsteki 7 yolcu, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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