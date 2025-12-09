DOLAR
Kahramanmaraş'ta Otobüs Şoförü Bayılan Çocuğu Hızla Hastaneye Yetiştirdi

Kahramanmaraş'ta özel halk otobüsünde bayılan 17 yaşındaki çocuk, sürücünün rotayı değiştirip Özel Sular Akademi Hastanesi'ne yetiştirmesiyle taburcu edildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 16:26
Önsen-Kurtlar Mahallesi güzergahında seyreden bir özel halk otobüsünde yolculuk yapan 17 yaşındaki M.A., aniden fenalaşarak bayıldı. Durumu fark eden sürücü, güzergâhı değiştirerek çocuğu hızla yakındaki Özel Sular Akademi Hastanesi Acil Servisi'ne ulaştırdı.

Hastanede müdahale ve sağlık durumu

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından, yapılan tetkiklerde ciddi bir sorun tespit edilmedi; ancak tansiyon düşüklüğü görüldü. Yapılan tetkik ve tedaviler sonrasında hastanın genel durumunun iyi olduğu belirlenerek poliklinik kontrolü önerilip taburcu edildi.

Görüntüler ve yetkili açıklaması

Yolcunun otobüste fenalaşması ve otobüsün hastaneye getirilme anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili bilgi veren Özel Sular Akademi Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Mustafa Bolat, 'Bugün sabah getirilen çocuk hastamız bayılma şikayetiyle geldi. Otobüste bayıldığını ifade ettiler. Hastamızın yapılan tetkiklerinde herhangi bir problem tespit edilmedi. Ancak tansiyon düşüklüğü vardı. Yapılan tetkik ve tedaviler sonrasında rahatlayan hastaya poliklinik kontrolü önererek taburcu ettik. Burada otobüs şoförü ve otobüs içerisindeki vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz' dedi.

