Kahramanmaraş'ta Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan trajik kazada, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, S.K. idaresindeki 06 TEU 98 plakalı otomobilin, Elbistan-Malatya kara yolu üzerindeki Demircilik Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen A.T. yönetimindeki 31 E 4030 plakalı hafif ticari araçla çarpışması sonucu gerçekleşti.

Yardım Ekipleri Olay Yerinde

Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri, hızla kaza yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde otomobilde bulunan Mehmet Katı (50) hayatını kaybetti.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazanın ardından yaralanan sürücüler ile otomobildeki bir kişi, ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Katı'nın cenazesi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yolda Ulaşım Normalleşti

Olay nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.