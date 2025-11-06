Kahramanmaraş'ta Otomobilin Çarptığı 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Namık Kemal Mahallesi Hacı Murat Caddesi'nde otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Güney Kayabaşı olay yerinde hayatını kaybetti; sürücü B.B. gözaltında.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 21:19
Kaza Detayları

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi Hacı Murat Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi. B.B. idaresindeki otomobil, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Güney Kayabaşı'ya çarptı.

Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından çocuğun cansız bedeni morga kaldırıldı.

Sürücü B.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

