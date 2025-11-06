Kahramanmaraş'ta Otomobilin Çarptığı 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Kaza Detayları
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi Hacı Murat Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi. B.B. idaresindeki otomobil, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Güney Kayabaşı'ya çarptı.
Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından çocuğun cansız bedeni morga kaldırıldı.
Sürücü B.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
