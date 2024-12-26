Kahramanmaraş'ta Palmiye Sitesi Davasında Tutuklama Kararı!

Kahramanmaraş~Palmiye Sitesi Davasında Tutuklama Gelişmesi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde yıkılan ve 150 kişinin hayatını kaybettiği Palmiye Sitesi'ne ilişkin yargılama devam ediyor. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Hacı Mehmet Ersoy hakkında tutuklama kararı verildi.

Duruma ilişkin olarak, duruşmaya katılan tutuklu sanık Ali Babaoğlu, yeni gelen bilirkişi raporundan haberdar olmadığını belirterek mahkemeden incelemek için ek süre talep etti.

Ali Babaoğlu'nun Açıklamaları

Bazı açıklamalarda bulunan Babaoğlu, "Depremde ölenler benim akrabam, arkadaşım, eşim, dostum. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Hacı Mehmet Ersoy'un ortaklığına dair belgeleri mahkemeye sunduğunu ve inşaatın tüm teknik sorumluluğunun kendisine ait olduğunu belirtti.

Müştekilerden Duygusal Tanıklıklar

Duruşmada beyanları alınan müştekiler, sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade ederek, cezalandırılmalarını talep ettiler. Özellikle M.D. adlı müşteki, eşi ve çocuğunun depremde kaybolduğunu ve yaşadığı acıyı dile getirerek, "İnsanları sağlam bina diye inandırdılar, ama bunu ne yazık ki depremde gördük. Hem maddi hem manevi olarak zarardayız." dedi.

Başka bir müşteki E.G. ise daha sert bir dille, "Ali Babaoğlu'nun idam edilmesini istiyorum. Bizim sevdiklerimizi deprem değil, bina öldürdü." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Kararları ve Yargı Süreci

Cumhuriyet savcısının görüşü doğrultusunda, tutuklu sanık Ali Babaoğlu'nun tutukluluk halinin devamı ve tutuksuz sanık Hacı Mehmet Ersoy'un tutuklanması kararı alındı. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 17 Şubat 2025'e ertelendi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl altı aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Palmiye Sitesi'nde 150 kişinin ölümüne ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Palmiye Sitesi'nde 150 kişinin ölümüne ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.