DOLAR
35,2 0,07%
EURO
36,66 -0,11%
ALTIN
2.972,69 -0,33%
BITCOIN
3.363.230,09 3,54%

Kahramanmaraş'ta Palmiye Sitesi Davasında Tutuklama Kararı!

Kahramanmaraş'taki depremde 150 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi davasında müteahhit Hacı Mehmet Ersoy tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:59
Kahramanmaraş'ta Palmiye Sitesi Davasında Tutuklama Kararı!

Kahramanmaraş~Palmiye Sitesi Davasında Tutuklama Gelişmesi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde yıkılan ve 150 kişinin hayatını kaybettiği Palmiye Sitesi'ne ilişkin yargılama devam ediyor. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Hacı Mehmet Ersoy hakkında tutuklama kararı verildi.

Duruma ilişkin olarak, duruşmaya katılan tutuklu sanık Ali Babaoğlu, yeni gelen bilirkişi raporundan haberdar olmadığını belirterek mahkemeden incelemek için ek süre talep etti.

Ali Babaoğlu'nun Açıklamaları

Bazı açıklamalarda bulunan Babaoğlu, "Depremde ölenler benim akrabam, arkadaşım, eşim, dostum. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Hacı Mehmet Ersoy'un ortaklığına dair belgeleri mahkemeye sunduğunu ve inşaatın tüm teknik sorumluluğunun kendisine ait olduğunu belirtti.

Müştekilerden Duygusal Tanıklıklar

Duruşmada beyanları alınan müştekiler, sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade ederek, cezalandırılmalarını talep ettiler. Özellikle M.D. adlı müşteki, eşi ve çocuğunun depremde kaybolduğunu ve yaşadığı acıyı dile getirerek, "İnsanları sağlam bina diye inandırdılar, ama bunu ne yazık ki depremde gördük. Hem maddi hem manevi olarak zarardayız." dedi.

Başka bir müşteki E.G. ise daha sert bir dille, "Ali Babaoğlu'nun idam edilmesini istiyorum. Bizim sevdiklerimizi deprem değil, bina öldürdü." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Kararları ve Yargı Süreci

Cumhuriyet savcısının görüşü doğrultusunda, tutuklu sanık Ali Babaoğlu'nun tutukluluk halinin devamı ve tutuksuz sanık Hacı Mehmet Ersoy'un tutuklanması kararı alındı. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 17 Şubat 2025'e ertelendi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl altı aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Palmiye Sitesi'nde 150...

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Palmiye Sitesi'nde 150 kişinin ölümüne ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Palmiye Sitesi'nde 150...

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Palmiye Sitesi'nde 150 kişinin ölümüne ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trakya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Bekleniyor
2
Adana'da 2024'te 23 Organize Suç Çetesi Çökelti
3
CHP'li Emir'den Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına Sert Tepki
4
DSÖ'nün Suriye için Gönderdiği 50 Ton Tıbbi Malzeme Türkiye'ye Ulaştı
5
Derya Yanık'tan Narin Cinayeti Davasına Dair Açıklama: 'Maddi Gerçek Ortaya Çıkacak'
6
Kuveyt Dışişleri Bakanı: Arap Ülkelerinin Önceliği Suriye ve Lübnan'ın İstikrarı

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!