Kahramanmaraş'ta PKK'ya Ait Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta Terörle Mücadele Operasyonu

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi kırsal alanında, PKK mensuplarına ait çeşitli yaşam malzemeleri güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Açıklama Yaptı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK'nın etkisiz hale getirilmesi için yürütülen Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan Operasyonu kapsamında, teröristlerin kullanmış olduğu bir mağara tespit edildi.

İmha İşlemleri Tamamlandı

Jandarma ekipleri, ele geçirilen yaşam malzemelerini hemen imha etti. Güvenlik güçleri, halkın huzuru ve güvenliği için kararlılıkla çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.