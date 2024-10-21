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Kahramanmaraş'ta Polis Araçlarının Hizmete Alım Töreni

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta polis araçlarının hizmete alım töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 18:23
Kahramanmaraş'ta Polis Araçlarının Hizmete Alım Töreni

Kahramanmaraş'ta Polis Araçları Hizmete Alındı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş'ta düzenlenen polis araçlarının hizmete alım törenine katıldı. Törende konuşan Erbaş, "İşte bizim milletimize de bu yakışır. Allah sizden razı olsun. Peygamber Efendimiz Müslüman'ı şöyle tanımlıyor, 'Müslüman elinden ve dilinden emniyette bulunan kişidir.'" ifadelerini kullandı.

Bağışlarla Alınan Araçlar

Emniyet güçlerine destek amacıyla Kahramanmaraşlı iş insanlarının Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına yaptığı bağışlarla temin edilen 63 aracın hizmete alınmasının önemine değinen Erbaş, bu tür yardımların ülkenin birlik ve beraberlik anlayışının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Vicdan Eğitimi ve Cezai Müeyyide

Erbaş, "Vicdanları eğitmemiz lazım. Bütün okullarımızda emin bir şahıs olmaları sağlanmalı." diyerek, insanların yaptıkları faaliyetlerin bu dünyada ve ahirette karşılığını bulacağının bilinmesi gerektiğini belirtti.

Vali Ünlüer'in Açıklamaları

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ise, "İçişleri Bakanımız da duyarsız kalmadı. Daha fazla araç göndererek Emniyet'imize destek verdi." diyerek, iş dünyasının zorlu süreçlere rağmen devletinin yanında durduğunu ifade etti.

Katılımcılar ve Plaket Töreni

Törende il emniyet müdürü Nurettin Gökduman ve iş insanı Mehmet Hanefi Öksüz de konuşma yaptı. Emeği geçen iş insanlarına plaket takdim edildi ve düzenlenen etkinlik ile araçların şehir turu atması sağlandı.

Önemli İsimler Etkinlikte Bir Araya Geldi

Etkinliğe, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman ve diğer yetkililer katıldı.

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