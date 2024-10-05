Kahramanmaraş'ta Pompalı Tüfekle Hastane Çalışanlarını Tehdit Eden Kadın Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Hastane Tehdidi

Kahramanmaraş'ta, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin acil bölümüne giren 45 yaşındaki B.G., pompalı tüfekle sağlık çalışanlarını tehdit etti.

Tehditler ve Müdahale

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen kadın, elindeki silahla sağlık personeline bağırarak onları korkuttu. Olay sırasında hemen müdahale eden bir güvenlik görevlisi, durumu kontrol altına alarak şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Polis Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, B.G. adlı zanlıyı gözaltına aldı. Saldırı girişimi esnasında sağlık çalışanları büyük bir korku yaşarken, sağlık çalışanlarından biri olayı cep telefonuyla kaydetmeyi başardı.

Soruşturma Devam Ediyor

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, kaydedilen görüntülerde çalışanların masaların altına girip saklandığı ve güvenlik görevlisinin müdahale anı yer alıyor.

Kahramanmaraş'ta, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nın acil bölümüne pompalı tüfekle girerek sağlık çalışanlarını tehdit eden kadın, gözaltına alın

Kahramanmaraş'ta, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nın acil bölümüne pompalı tüfekle girerek sağlık çalışanlarını tehdit eden kadın, gözaltına alın