Kahramanmaraş'ta 'Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği' Kuruldu

Birliğin ilk toplantısında organlar belirlendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve bakımlarının sağlanması amacıyla Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği'ni kurdu.

Birliğin ilk toplantısında meclis başkanlık divanı, birlik encümeni ile plan ve bütçe komisyonu oluşturuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, gazetecilere yaptığı açıklamada, kenti her konuda daha yaşanılabilir hale getirmek için çalıştıklarını söyledi. Görgel, belediye olarak sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve bakımlarının sağlanması için çalışmalarda bulunduklarını anlattı.

Görgel'in açıklaması şöyle:

"Uzun süredir ülke gündeminde tartışılan sahipsiz hayvanlarla ilgili süreçlerde özellikle büyükşehirler ve diğer belediyelere çeşitli görevler verilmişti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı'mızın onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'de ilk kez Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği'ni kurduk. Bugün meclis üyelerimiz ve ilçe belediye başkanlarımızla birlikte ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Amacımız, Kahramanmaraş'ı daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek."

Görgel, birlik çatısı altında daha etkili planlamalar yapacaklarını, sokak hayvanları konusunda ciddi çalışmalar yürüttüklerini ve ilçe belediyeleriyle koordineli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

"Böylece daha sağlıklı yapılar oluşturulacak ve şehrimize daha güçlü bir şekilde hizmet verilecek. Bu birliğin çok faydalı olacağına inanıyor, şehrimize, ilçelerimize ve tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kahramanmaraş'ta sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakımlarının sağlanması amacıyla "Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği" kuruldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince kurulan birliğin ilk toplantısında meclis başkanlık divanı, birlik encümeni ile plan ve bütçe komisyonu oluşturuldu.