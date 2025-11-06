Kahramanmaraş'ta Sahte Plaka ve Kaçak Sigara Operasyonu — 4 Gözaltı

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık ve sahtecilik operasyonu: 4 gözaltı

Polis ekipleri çok sayıda sahte plaka ve kaçak tütün ele geçirdi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri kaçakçılık ve sahtecilik üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin belirlediği adreslere yapılan baskınlarda 89 adet "APP plaka" olarak tabir edilen sahte plaka, 2 bin 421 paket gümrük kaçağı sigara ve 260 paket kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ'TA POLİSİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONLARDA SAHTE PLAKA VE KAÇAK SİGARALAR ELE GEÇİRİLDİ