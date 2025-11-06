Kahramanmaraş'ta Sahte Plaka ve Kaçak Sigara Operasyonu — 4 Gözaltı

Kahramanmaraş’ta polis operasyonunda 89 sahte plaka, 2 bin 421 paket kaçak sigara ve 260 paket makaron ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 14:21
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri kaçakçılık ve sahtecilik üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin belirlediği adreslere yapılan baskınlarda 89 adet "APP plaka" olarak tabir edilen sahte plaka, 2 bin 421 paket gümrük kaçağı sigara ve 260 paket kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

