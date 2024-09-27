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Kahramanmaraş'ta Sait Bey Sitesi Davası Devam Ediyor

Sait Bey Sitesi davasında tutuklu sanık Hasan Çam suçlamaları kabul etmedi, mahkeme yeni bilirkişi heyeti atadı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 16:55
Kahramanmaraş'ta Sait Bey Sitesi Davası Devam Ediyor

Kahramanmaraş Sait Bey Sitesi Davası Devam Ediyor

Kahramanmaraş’ta, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde yıkılan ve 44 kişinin hayatına mal olan Sait Bey Sitesi’yle ilgili dava süreci devam ediyor. Duruşma, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Duruşmaya Katılım

Duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Çam ile tutuksuz sanık Melike Y., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, diğer tutuksuz sanıklar Murat K., Halil İbrahim U., Halil Y. ve Yavuz K. duruşma salonunda hazır bulundu. Müştekiler ve taraf avukatları da salonda yer aldı.

Sanıkların Beyanları

Tutuklu sanık Hasan Çam, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi ve beraatini talep etti. Diğer sanıklar da daha önceki beyanlarını yineleyerek tahliyelerini istedi.

Tanınan Tanık ve İddialar

Duruşmada tanık olarak dinlenen mimar Zehra Betül Kayserili, inşaatın yapımında ve denetiminde bir görev üstlenmediğini ifade etti. Kayserili, "Bana binanın projesini müteahhit Hasan Çam getirdi. Paramı da ondan alırdım. Benim kontrol görevim yoktu, bu yüzden şantiyelere gitmedim." dedi. Müştekilerden Tuğba Erdemoğlu ise, binanın ruhsat almadan inşa edildiğini ve denetim ekibinin görevlerini yeterince yerine getirmediğini belirtti.

Mahkeme Kararları ve Erteleme

Mahkeme heyeti, yaptığı ara karar doğrultusunda, davanın belgelerinin yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, 17 Ocak 2025 tarihine ertelendi.

İddianame ve Cezalar

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sait Bey Sitesi’nin yıkılması sonucu 44 kişinin vefat etmesine neden olan sanıklar için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 ay kadar hapis cezası talep ediliyor.

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