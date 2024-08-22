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Kahramanmaraş'ta Şehit Polis Memuru Mustafa Peksoy'un Ailesine Acı Haber Ulaştı

Mustafa Peksoy'un şehadet haberi ailesine verilerek, Türkiye bayrağı evlerine asıldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 18:11
Kahramanmaraş'ta Şehit Polis Memuru Mustafa Peksoy'un Ailesine Acı Haber Ulaştı

Kahramanmaraş'taki Ailesine Acı Haber

İstanbul'da, trafik denetimi sırasında meydana gelen bir kaza sonucu şehit olan Mustafa Peksoy'un ailesine acı haber ulaştı. Şehidin yakınlarına, Andırın ilçesi Alanlı Mahallesi'ndeki evlerinde yapılan resmi bildirimle, acı gerçek paylaşıldı.

Yetkililer Aileyi Ziyaret Etti

Mustafa Peksoy'un babası Yusuf Peksoy ve kardeşlerine, olayın ardından yetkililer tarafından haber verildi. Şehitin evine Türk bayrağı asılarak, vatanperverliğin simgesi olarak anmalık bir duruş sergilendi.

Şehit Polis Memurunun Yaşamı

Bekar olduğu öğrenilen Mustafa Peksoy, İstanbul'un Esenler ilçesinde denetim gerçekleştiren trafik ekiplerine, M.F.Y. isimli sürücünün aracıyla çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Peksoy, maalesef burada şehit oldu.

İstanbul'da, trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan Mustafa Peksoy'un...

İstanbul'da, trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan Mustafa Peksoy'un Kahramanmaraş'taki ailesine acı haber verildi. Polis memuru Mustafa Peksoy'un babaevine Türk bayrağı asıldı.

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